Clash à l'OM, De Zerbi prépare sa vengeance !

Amadou Diawara

Alors que l'OM est en crise, Roberto De Zerbi aurait des soucis avec quelques membres de son vestiaire. Si certains joueurs marseillais restent fidèles à leur entraineur, d'autres ont eu des tensions avec lui. D'ailleurs, Roberto De Zerbi pourrait choisir sa prochaine composition de départ en fonction des récents événements.

Depuis plusieurs semaines, l'OM est à la peine sur le plan sportif. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a essuyé quatre défaites lors de cinq derniers matchs. Pour ne pas arranger les affaires de l'OM, il existerait des tensions entre Roberto De Zerbi et certains joueurs du club olympien. Le management de l'Italien étant pointé du doigt. D'après Florent Germain, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, le coach de l'OM pourrait sanctionner indirectement les joueurs avec lesquels il est en froid.

«Ça peut avoir un impact sur les choix»

« Pas facile de deviner la composition de l'OM avec cette semaine agitée. Roberto De Zerbi s'est mis en retrait de l'animation des séances pendant deux, trois jours. Il préparait l'entrainement, mais il a voulu créer cette incertitude par rapport aux choix qu'il fera. Je pense que les relations ou tensions entre certains joueurs et le coach - on a très bien compris que beaucoup de leaders le suivaient, mais que c'était plus compliqué avec d'autres - ça peut avoir un impact sur les choix. C'est logique, il va aller un peu à la guerre avec ses hommes, certains coachs le font. En tous cas, il y a une liste d'absents. Gouiri, Nadir et Murillo sont incertains. C'est quand même un coup dur. Hojbjerg est forfait. Je l'ai vu en salle tout à l'heure. Il faisait des exercices avec le sourire, mais il ne sera pas dispo. Balerdi est évidemment blessé. Luiz Felipe est toujours out à cause de sa cuisse + Harit et Moumbagna blessés pour une durée un peu plus longue », a déclaré le journaliste de RMC Sport, avant d'annoncer la composition probable de l'OM.

«Il va aller un peu à la guerre avec ses hommes»

« Une compo pourrait se dégager avec les hommes valides et dispos. Rulli dans les buts. Si on reste sur une défense à 5 : Cornelius, Kondogbia, on verra le rôle de Rongier s'il joue dans les trois ou un peu plus haut, Luis Henrique et Merlin sur les côtés. Bennacer - Rabiot au milieu de terrain, et je pense qu'il y aura une compo un petit peu plus offensive avec Maupay titularisé, aux côtés de Greenwood et peut-être de Jonathan Rowe, qui aurait un coup à jouer », a conclu Florent Germain, qui laisse entendre que Roberto De Zerbi va titulariser les joueurs qui lui sont restés fidèle.