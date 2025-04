Un «criminel» à l'OM, De Zerbi explose !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la réception de Toulouse, Roberto De Zerbi est revenu sur la semaine tendue qu’a vécu l’OM et le début de mutinerie de ses joueurs. Le technicien italien estime que ce qui s’est passé est normal et peut arriver dans n’importe quel club. Il n’a en revanche pas apprécié qu’on le fasse passer pour un « criminel », affirmant qu’il n’avait aucun de ses joueurs contre lui.

« Aujourd'hui je suis très heureux d'être l'entraineur de Marseille, parce que j'adore les polémiques ! » Roberto De Zerbi a directement mis les pieds dans le plat pour entamer sa conférence de presse ce vendredi, et en français. L’entraîneur de l'OM est ensuite revenu sur les révélations de L’Équipe et le début de mutinerie qui aurait eu lieu lundi dernier à l’entraînement.

« Les choses qui se sont passées cette semaine sont des choses normales qui se passent partout ailleurs »

« J'ai très mal vécu cette semaine, comme tout le monde. Je vais parler clairement de tout ce qui a été dit et écrit. Je veux tirer le meilleur de mes joueurs et on a fait de bonnes choses cette année. À Paris après le match, j'ai dit que j'étais fier de mes joueurs. Contre Lens, j'ai dit que j'étais fier de mes joueurs. À Nice, j'ai embrassé mes joueurs, y compris Brassier. Je prends toujours mes décisions pour le club. Les choses qui se sont passées cette semaine sont des choses normales qui se passent partout ailleurs. Pablo et Mehdi m'ont soutenu, les joueurs, beaucoup d'entre eux, même ceux qui n'aiment pas parler. Tous sont venus me parler, me dire qu'ils étaient avec moi », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Certains me font passer pour un criminel, ce n'est pas juste »

L’entraîneur de l’OM a poursuivi : « Depuis l'entrainement de mardi, j'observe, l'entraineur ne peut pas parler tous les jours. Mon staff a fait l'entrainement que j'ai préparé et j'étais sur le terrain. Je donnerais ma vie pour mon travail. Mais je n'accepte pas qu'on fasse les choses en dessous de notre limite maximum. Avec mes manières, extrêmes, j'essaie d'emmener l'OM à notre objectif final. Certains me font passer pour un criminel, ce n'est pas juste, je suis une bonne personne. Au club, on me dit que je suis trop gentil. Mehdi Benatia, je suis uni avec lui. Je lis qu'il a eu un rôle de médiateur ? Ça m'a énervé, je n'ai aucun joueur contre moi, c'est faux. Je ne veux pas être apprécié par tout le monde. »