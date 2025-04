OM : La lourde accusation contre De Zerbi !

Axel Cornic

Après une semaine très agitée, l’Olympique de Marseille a remporté une victoire cruciale face au TFC (3-2), reprenant la deuxième place de Ligue 1 à l’AS Monaco. Un succès qui soulage sans aucun doute un Roberto De Zerbi sous pression, dont l’attitude ne semble pas avoir plu à tout le monde.

A Marseille, on est habitués à la polémique. Mais là, Roberto De Zerbi et l’OM ont fait très fort. Après la défaite face au Stade de Reims, le technicien italien a bloqué ses joueurs à La Commanderie et selon certaines sources ont évoqué un gros clash, avec même une sorte de mutinerie avant l’entrainement.

« J’ai trouvé ça pathétique »

De Zerbi n’a pas hésité à aller au front en cette période de crise, affrontant les questions des journalistes. Mais ses réponses n’ont pas satisfait Christophe Dugarry. « J’ai trouvé ça pathétique. J’ai relu les déclarations de De Zerbi, qui nous a dit qu’il est investi, qu’il aime le foot, qu’il est à 100%... Mais on ne lui a jamais reproché ça ! » a expliqué l’ancien de l’OM, sur RMC Sport.

« Toutes ses pleurnichardes toute la semaine, c’était un drama à l’italienne »

« Je suis persuadé qu’humainement c’est un monsieur de qualité, mais toutes ses pleurnichardes toute la semaine, c’était un drama à l’italienne. Je me suis dit qu’est-ce que c’est ce cinéma ?! » a achevé Dugarry, visiblement pas un grand fan de la communication de Roberto De Zerbi. Mais elle semble tout de même avoir porté ses fruits, puisque l’OM a repris la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.