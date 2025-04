Neymar, le craquage sur Instagram

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La semaine dernière, la Fédération brésilienne de football a sévi en affirmant que le geste effectué par Memphis Depay en fin de mois de mars sera à présent punissable d'un carton jaune. Pour rappel, l'attaquant des Corinthians avait provoqué un joueur de Palmeiras en mettant les deux pieds sur le ballon. Une règle qui n'a pas manqué de faire réagir Neymar, star de Santos.

Le 27 mars dernier se déroulait la seconde manche de la finale du championnat de Sao Paulo ou Paulista entre les Corinthians et Palmeiras. Un match qui s'est soldé par une victoire des Corinthians au cumulé (1-0), mais qui a été le théâtre de débordements en fin de rencontre avec deux cartons pour Palmeiras et même tarif pour le club de Memphis Depay.

«La Commission d'arbitrage de la CBF annonce qu'un tel geste est punissable pour manque de respect du jeu»

Memphis Depay a pris part à la fête en provoquant ouvertement les adversaires des Corinthians. Pour ce faire, l'ex-joueur de l'OL et du FC Barcelone est monté avec les deux pieds sur le ballon, à la brésilienne. Ce qui n'a pas plu aux instances du football auriverde. La Fédération brésilienne de football a en effet rédigé aux clubs un courrier annonçant l'instauration de la « règle Depay » : « Ce geste, en plus du risque de blessure pour le joueur lui-même, génère des perturbations dans les matches. Compte tenu de cela, la Commission d'arbitrage de la CBF annonce qu'un tel geste est punissable pour manque de respect du jeu ».

«Le football devient de plus en plus ennuyeux»

Un carton jaune sanctionnera tout joueur effectuant ce geste désormais. Une loi idiote du point de vue de Neymar. Sur Instagram, l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone a vocalisé son désaccord en commentant ceci : « Le football devient de plus en plus ennuyeux », Neymar a craqué en apprenant la nouvelle et l'a donc fait savoir.