Neymar devient violent, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Après la finale de la Coupe de France 2019 entre le PSG et Rennes, Neymar a mis une claque à un supporter qui l'avait insulté. Interrogé sur ce mauvais geste de la star brésilienne, Jérôme Rothen a refusé de décrire le fan comme une victime, affirmant que l'ancien numéro 10 rouge et bleu aurait pu se montrer d'autant plus violent envers lui.

Lors de la saison 2018-2019, le PSG s'est incliné face au Stade Rennais en finale de la Coupe de France , et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 5-6). Lorsqu'il montait les marches des tribunes du Stade de France pour récupérer sa médaille, Neymar s'est fait insulter par un supporter. Agacée, la star brésilienne lui a mis une gifle.

Neymar a claqué un supporter

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce vendredi, Jérôme Rothen s'est prononcé sur le mauvais geste de Neymar. Et l'ancien milieu gauche du PSG a tenu à minimiser la violence du Brésilien.

«Ça aurait pu être pire»

« Le supporter de la finale de la Coupe de France, en fait on a l’impression qu’on le fait passer pour une victime ce mec-là. Alors que tout ce qu’il s’est passé, c’est très grave dans un stade de football. Quelqu’un qui t’insulte comme ça après une défaite, la petite claque qu’a mis Neymar, ça aurait pu être pire. Ça n’excuse pas du tout. Pour moi, il n'y a rien de plus », a estimé Jérôme Rothen.