Mbappé : Sexe, dérapage... Cette vidéo va lui coûter cher !

Alexis Brunet

Dernièrement, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une victoire aux tirs au but face à l’Atlético de Madrid. Lors de ce match, Kylian Mbappé s’est fait remarquer par une provocation envers le public des Colchoneros. Le Français a été filmé en se touchant les parties intimes, ce qui pourrait lui valoir une sanction de la part de l’UEFA.

Le Real Madrid a eu chaud. Lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club espagnol a eu besoin des tirs au but pour se débarrasser de l’Atlético de Madrid et rejoindre Arsenal en quart de finale. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont donc encore en course pour le titre, mais ce match face aux Colchoneros pourrait laisser des traces.

Une enquête ouverte contre Mbappé

Lors du match face à l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a provoqué le public madrilène. Le Français a été filmé se touchant les parties intimes et l’UEFA a décidé de réagir. L’instance européenne a ouvert une enquête contre le Français pour violation potentielle du règlement disciplinaire de l’UEFA.

Trois autres joueurs menacés

Mais Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du Real Madrid à être visé par cette enquête. Les comportements d’Antonio Rüdiger, Vinicius et Dani Ceballos seront également étudiés. Le défenseur allemand avait notamment mimé avec son pouce un geste d’égorgement, ce qui n’a pas l’air de beaucoup plaire à l’UEFA.