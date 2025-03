L'OM perd un patron !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM affronte le Stade de Reims avec la possibilité d’accroitre son avance à la deuxième place du championnat. Malheureusement, les Marseillais ont mal débuté la rencontre et sont menés 1-0. Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle, puisque Leonardo Balerdi, le capitaine et patron du vestiaire, est sorti sur blessure en première période.

Ce week-end, le PSG a la possibilité d’être sacré champion de Ligue 1, s’il s’impose contre Saint-Étienne et que, dans le même temps, l’OM perd à Reims et l’OGC Nice et l’AS Monaco se quittent sur un match nul. Le titre est donc presque déjà hors d’atteinte pour les Marseillais, dont l’objectif principal sera de sécuriser cette deuxième place.

L’OM en difficulté à Reims

L’OM affronte donc le Stade de Reims ce samedi et c’est pour le moment mal parti pour les Marseillais. Les partenaires de Mason Greenwood sont menés 1-0 à la mi-temps, à cause d’un but de Keito Nakamura. Si le club phocéen n’arrive pas à renverser la situation, il pourrait donc être dépassé au classement par l’OGC Nice ou bien l’AS Monaco.

L’OM perd Balerdi

En plus d’être mené au score, l’OM a également perdu le patron de son vestiaire. En effet, dès la 34ème minute, Leonardo Balerdi a été obligé de céder sa place sur blessure. Le capitaine marseillais a été remplacé par Neal Maupay, preuve que Roberto De Zerbi met tout en place pour essayer de remonter au score.