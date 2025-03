OM - Greenwood : Un très gros changement ?

Axel Cornic

S’il continue à marquer des buts, Mason Greenwood est loin de satisfaire toutes les attentes à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi a tenté de le mettre sur le banc pour produire un électrochoc, mais pour le moment cela ne semble pas avoir suffi, avec l’ancien de Manchester United qui pourrait bien devenir un réel problème.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée l’été dernier, Mason Greenwood a vu sa position se fragiliser dernièrement. Roberto De Zerbi n’hésite en effet plus à le mettre sur le banc, alors qu’il reste tout de même le meilleur buteur de l’OM cette saison.

« Il doit simplement en faire plus »

Contacté par Goal, un journaliste de La Provence a assuré que Greenwood va devoir changer s’il souhaite convaincre l’OM. « Il doit simplement en faire plus, s'adapter à l'équipe et éviter d'être trop individualiste en permanence. En début de saison, il a toujours privilégié le jeu individuel au collectif » a expliqué Fabrice Lamperti.

« Ces derniers temps, il revient à ce style individualiste »

« À un moment donné, il a commencé à évoluer, vers la fin de l'année, il a commencé à aider davantage ses coéquipiers » a fait remarquer la plume de La Provence, lançant un avertissement à Mason Greenwood. « Mais ces derniers temps, il revient à ce style individualiste et, surtout, il doit travailler davantage en défense. Plus d'efforts collectifs, plus de travail défensif et cesser de se concentrer uniquement sur ses statistiques et ses objectifs ».