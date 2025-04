PSG : Jackpot à 122M€ !

Amadou Diawara

Lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, le PSG est parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale. Eliminé par le Borussia Dortmund dans le dernier carré de la C1, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a reçu une très belle enveloppe de près de 122,44M€ au total en 2023-2024.

Pour sa première saison à la tête du PSG, Luis Enrique a fait forte impression. En effet, le coach espagnol a permis à son équipe de tout rafler sur la scène nationale en 2023-2024 : la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

C1 : Le PSG a empoché 122M€

Sur la scène européenne, le PSG de Luis Enrique a régalé ses supporters la saison dernière, même s'ils ont fini par être frustrés. Parvenu à se qualifier pour les demi-finale de la Ligue des Champions 2023-2024, le club de la capitale s'est fait éliminer par le Borussia Dortmund, et ce, contre le cours du jeu. Le PSG ayant eu un nombre incalculable d'occasions nettes lors de sa double confrontation contre le BVB, que ce soit au Signal Iduna Park ou au Parc des Princes.

C1 : Le Real Madrid a encaissé 138,8M€

En marge de son congrès à Belgrade, l'UEFA a publié son rapport financier sur la saison 2023-2024 ce jeudi. Grâce à sa belle épopée en Ligue des Champions, le PSG a touché une très belle somme d'argent. En effet, le club rouge et bleu a empoché environ 122,44M€ au total, soit 30,7M€ grâce à son coefficient continental, 34,1M€ sur sa répartition liée aux droits TV en France et un peu plus de 55M€ pour ses performances sportives et sa présence dans le dernier carré de la C1. A titre de comparaison, le Real Madrid - seul club ayant raflé plus que le PSG - a touché 138,8M€ après avoir soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles pour la quinzième fois de son histoire.