Luis Enrique annonce un joueur «exceptionnel» au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a bouclé la signature de Gonçalo Ramos. Arrivé à Paris il y a un peu plus d'un an et demi, le buteur portugais fait le plus grand bonheur de Luis Enrique cette saison. En effet, le coach du PSG est ravi d'avoir un tel serial buteur dans son équipe.

Désireux de renforcer la pointe de son attaque, le PSG a recruté Gonçalo Ramos (23 ans) lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a offert un chèque d'environ 65M€ à Benfica pour s'attacher les services du buteur portugais. Un choix judicieux, puisque Gonçalo Ramos est un véritable poison pour les défenses adverses cette saison.

PSG : Luis Enrique est tombé sous le charme de Ramos

S'il a un statut de remplaçant au PSG cette saison, Gonçalo Ramos a tout de même des statistiques impressionnantes. En effet, le numéro 9 du club rouge et bleu a inscrit 14 réalisations en 28 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, soit un ratio d'un but tous les deux matchs joués. Ce qui impressionne Luis Enrique, son entraineur.

«Je suis ravi de l'avoir»

« Sans aucun doute, (Gonçalo) Ramos est un joueur performant. Le ratio but/minute a été exceptionnel, c'est ce qu'on peut demander d'un joueur du plus haut niveau. On ne peut que souligner son niveau, je suis ravi de l'avoir », s'est enflammé Luis Enrique, le coach du PSG, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi.