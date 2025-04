C’est signé, transfert surprise dans le clan Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile d'exister dans la famille Zidane lorsque l'on veut devenir football. Les enfants de l'ancien numéro 10 des Bleus peuvent en témoigner, mais son neveu également. Driss Zidane n'a jamais réussi à réellement percer, mais il aura toutefois l'occasion de prouver ses qualités lors de la Kings League puisqu'il a été recruté par Michou dans Generation Seven.

Très attendue, la Kings League débarque en France dès dimanche, sur Twitch et M6+, avec le début de la compétition qui verra s'affronter huit équipes composées de joueurs amateurs et dirigées par des personnalités pas forcément issues du football, à l'image de Michou.

Driss Zidane dans l'équipe de Michou

Le célèbre créateur de contenu sera à la tête de Generation Seven et sa Draft a été particulièrement remarquée puisque Michou a fait de Clément Goguey le numéro 1 de cette Draft. Et le milieu de terrain sera associé à un nom qui résonne particulièrement fort dans le monde du football : Driss Zidane. Le neveu du légendaire numéro 10 de l'équipe de France, sera donc l'une des stars de l'équipe de Michou. Mais avec un tel nom, il sera forcément très attendu.

Déjà présent à la Kings World Cup

D'ailleurs, Driss Zidane n'est pas un inconnu pour la compétition puisqu'il avait été nommé directeur sportif de l'équipe Foot2Rue à la Kings World Cup au Mexique. « On voulait monter un projet autour du foot. Je lui parle de celui-ci et il me dit qu’il est ami avec Samir Nasri. Il l’a contacté et ça s’est fait naturellement », expliquait à l'époque AminemaTué auprès de RMC Sport.