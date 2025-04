Benatia - OM : Ça chauffe avec ce coup de gueule !

La rédaction

Après une nouvelle défaite contre Reims (3-1), la tension monte à l’OM. L'EQUIPE révèle d'ailleurs qu'après le match, Medhi Benatia se serait emporté et aurait été très critique envers ses joueurs. Désormais, la qualification en Ligue des champions passe par une victoire impérative face à Toulouse ce dimanche.

Le week-end dernier, l’OM affrontait Reims en championnat, lors du premier match après la trêve internationale et la défaite face au PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui devaient se relancer, n’ont pas saisi l’occasion et se sont fait surprendre par les Rémois. Résultat : 3-1 pour Reims, et une crise qui s’installe un peu plus à l’OM.

«Vous auriez dû gagner, même sans entraîneur»

Un résultat qui a évidemment déplu aux supporters de l’OM, mais surtout à Medhi Benatia, qui s’est emporté contre ses joueurs.

«Face à Reims, avec votre niveau et l’équipe alignée, vous auriez dû gagner, même sans entraîneur pour vous diriger», aurait déclaré le dirigeant de l’OM, selon L’Équipe.

Victoire obligatoire face à Toulouse

L’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut espérer se qualifier en Ligue des champions. Roberto De Zerbi et ses hommes reçoivent Toulouse ce dimanche au Stade Vélodrome, dans un match où la victoire semble impérative pour l'OM.