De Zerbi - OM : L'humiliation en plein direct !

Axel Cornic

La défaite face au Stade de Reims (3-1) a déclenché une véritable crise à l’Olympique de Marseille, avec une sorte de rupture entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. L’Italien a ainsi décidé de resserrer les vis et convoqué l’ensemble de son groupe à la Commanderie au lendemain de la rencontre, avec quelques étincelles dans les échanges.

Que se passe-t-il à Marseille ? Bon deuxième tout au long de l’hiver, l’OM n’a jamais réussi à la bloquer et l’a désormais perdue, à quelques journées de la fin de la saison en Ligue 1. Et ça chauffe même pour la troisième place, avec la pression qui est montée d’un cran face au danger d’une non-qualification en Ligue des Champions.

Ça chauffe entre De Zerbi et les joueurs !

Plusieurs sources ont évoqué ces derniers jours des grosses tensions interne, avec la panique qui semble s’emparer de l’OM. Ainsi, L’Équipe nous révèle que la relation entre De Zerbi et son groupe serait loin d’être au beau fixe, avec d’ailleurs une sortie de mutinerie en début de semaine qui a nécessité l’intervention du directeur sportif Mehdi Benatia. Pas vraiment l'ambiance rêvée pour affronter les défis qui attendent l'équipe en cette fin de saison qui s'annonce décidément brûlante.

« Maintenant, ils font Kinder Surprise tous les jours »

Sur RMC Sport, Daniel Riolo a commenté la situation de l’OM, ne comprenant pas vraiment ce que veut faire Roberto De Zerbi. « Ils ont commencé par le commando au mois de décembre et là maintenant, ils font Kinder Surprise tous les jours » a lâché le sniper de l’After Foot. « On est déjà pour la deuxième fois dans quelque chose qui sort du commun ». Il fait évidemment référence au stage qui a eu lieu à Mallemort en novembre dernier, qui avait notamment permis aux Marseillais de redresser la barre avec une victoire face à l’AS Monaco (2-1).