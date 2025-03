Antoine Dupont l'a quitté, il vit une nouvelle aventure !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs mois, le Stade toulousain va devoir faire sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée s’est blessé lors du Tournoi des Six Nations contre l’Irlande et il a depuis été opéré d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Face à Pau, Ange Capuozzo a été essayé au poste de son coéquipier et il a visiblement apprécié.

Lors du dernier match du Tournoi des Six Nations face à l'Écosse, le XV de France s’est adjugé le précieux trophée, mais, malheureusement, Antoine Dupont n’était pas sur le terrain. Le demi de mêlée s’était blessé lors du match précédent face à l’Irlande et cela est plutôt sérieux. Le capitaine des Bleus a dû passer par la case opération, car il s’est fait une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Ange Capuozzo a été testé au poste de demi de mêlée

Mais l’absence d’Antoine Dupont ne fait surtout pas les affaires du Stade toulousain, qui va devoir se passer des services de son demi de mêlée pour toute la fin de la saison. Ugo Mola cherche donc des solutions et, face à Pau (victoire 55-10 de Toulouse), ce dernier avait décidé d’accorder du temps de jeu à Ange Capuozzo au poste de numéro neuf. L’international italien est revenu sur cette expérience après le match et ses propos sont rapportés par France Bleu. « Je suis quand même content d’avoir pu avoir des vraies sensations de match, parce qu’honnêtement, ça peut très bien se passer à l’entraînement, comme en situation de match, c'est totalement différent, donc je suis surtout très content d’avoir pu avoir ces quelques minutes de temps de jeu à ce poste. Très content aussi que les mecs aient été bienveillants avec moi sur ma rentrée. J’ai eu beaucoup de communications. Ça fait bizarre aussi d’avoir énormément de communications comme ça autour, mais c’est très très bien . Je suis très content de l’avoir fait, même si, évidemment que sur quelques gestes techniques notamment, je peux faire mieux. »

Paul Graou successeur attitré de Dupont

Toutefois, Ange Capuozzo n’est pas l’option numéro une pour remplacer Antoine Dupont. C’est Paul Graou qui va se voir confier cette responsabilité jusqu’à la fin de la saison et qui a d’ailleurs été titularisé à ce poste face à Pau. Toutefois, le Stade toulousain n’aurait pas encore écarté la possibilité de recruter un joker médical.