Dupont remplacé par une légende, c’est la douche froide

Dernièrement, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations, après une ultime victoire contre l’Écosse. Un succès malheureusement acquis sans Antoine Dupont, qui s’était très sérieusement blessé lors du match contre l’Irlande. Le demi de mêlée sera absent pour de longs mois et le Stade Toulousain aurait cherché à le remplacer. Aaron Smith aurait été contacté, mais le Néo-Zélandais a décliné la proposition.

Les supporters du Stade Toulousain n’ont pas forcément le sourire actuellement. Si leur équipe s’est largement imposée contre Pau ce samedi (55-10), les hommes d’Ugo Mola étaient surtout privés d’Antoine Dupont. Le Français s’est blessé lors du match contre l’Irlande dans le Tournoi des Six Nations et il a depuis été opéré d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le demi de mêlée va devoir observer une longue période de convalescence, ce qui n’arrange pas du tout les Toulousains.

Graou pour remplacer Dupont

Face à Pau, la responsabilité de remplacer Antoine Dupont avait été confiée à Paul Graou. Ce dernier devrait occuper le poste tant que le capitaine des Bleus squatte le banc de l’infirmerie et Cyril Baille ne se fait pas trop de soucis, comme il l’a confié à L’Équipe. « Ça fait déjà un moment que Paul prouve qu'il a le niveau pour prendre le relais. Il sait que le groupe est à fond derrière lui et qu'on fera le maximum pour qu'il ait des ballons rapides et qu'il soit à l'aise sur le terrain. Bien sûr que la blessure de Toto est dure pour nous, surtout quand on voit ce qu'il nous apporte et la crainte qu'il inspire à nos adversaires. Mais c'est à nous de relever le défi et de se serrer les coudes autour de Paul et des autres 9. »

Le Stade Toulousain a tenté de faire venir Aaron Smith

Le Stade Toulousain fait donc confiance à Paul Graou, mais Didier Lacroix aurait tout de même tenté un coup. Selon les informations du journaliste de Canal+ Philippe Groussard, Aaron Smith aurait été appelé pour remplacer Antoine Dupont. La légende des All Blacks qui évoluent actuellement au Japon avec le Toyota Verblitz aurait toutefois décliné la proposition, car son équipe est actuellement à la lutte pour le maintien.