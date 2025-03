Rupture d'Antoine Dupont : Surprise, il veut le remplacer !

Amadou Diawara

Lors du choc entre la France et l'Irlande au Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Alors que la star du XV de France va manquer plusieurs mois de compétition, Toulouse pourrait miser sur Ange Capuozzo pour combler son absence. S'il n'a pas l'habitude de jouer en tant que demi de mêlée, le joueur de 25 ans est tout de même prêt à suppléer Antoine Dupont.

Antoine Dupont a été victime d'une grave blessure contre l'Irlande. Lors de ce choc du Tournoi des VI Nations, ayant eu lieu le 8 mars, la star du XV de France a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Contraint de se faire opérer, Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition, que ce soit avec les Bleus ou avec Toulouse, son club.

«Je m’y prépare»

Présent en conférence de presse avant le duel face à Pau, prévu ce samedi après-midi, Ange Capuozzo a affirmé qu'il était prêt à remplacer Antoine Dupont avec Toulouse, et ce, même s'il n'est pas un demi de mêlée de métier. « Toulouse n’a pas recruté de joker médical pour remplacer Antoine Dupont. On t’a vu dépanner au poste de demi de mêlée, est-ce quelque chose auquel tu te prépares, qui a été évoqué avec le staff ? Oui, parce qu’il faut être prêt à toutes les éventualités, que ce soit au cours d’un match ou pour les semaines d’entraînement. C’est important pour moi de ne pas débarquer à la dernière seconde et d’atterrir à ce poste comme ça. Donc je m’y prépare, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir du temps de jeu à ce poste. C’est important de prendre quelques automatismes, de travailler sur la technique individuelle et la stratégie », a confié l'arrière italien, avant d'expliquer à quel point il était familier avec le poste d'Antoine Dupont.

«J’ai joué à ce poste pas mal de fois»

« C’est un poste qui te plaît, demi de mêlée ? Oui, après j’ai joué à ce poste pas mal de fois dans les catégories jeunes, ce n’est pas totalement étranger pour moi. J’ai souvent appris à changer de postes, donc ce n’est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. C’est stimulant de pouvoir apprendre d’autres choses. Ça me stimule pour cette fin de saison, ça m’apporte un petit truc supplémentaire dans la connaissance des autres, du jeu, de notre plan de jeu », a conclu Ange Capuozzo (25 ans).