Dupont - Ntamack : La séparation est annoncée ?

Axel Cornic

Après avoir explosé au Castres Olympique, Antoine Dupont a signé pour le Stade Toulousain en 2017 et forme depuis une charnière inoxydable avec Romain Ntamack, de trois ans plus jeune que lui. Mais ce dernier pourrait bien décider d’aller voir ailleurs, avec des destinations exotiques qui pourraient bien l’attirer à l’avenir.

Déjà historique parmi les grands clubs d’Europe, le Stade Toulousain est devenu depuis quelques années un véritable ogre avec 2 Champions Cup et 3 Boucliers de Brennus depuis 2021. Tout ça grâce notamment au travail d’Ugo Mola, mais surtout à une génération de talents fantastique guidée par l’incontournable Antoine Dupont, qui va toutefois rater la fin de la saison à cause d’une grave blessure au genou.

La dynastie Ntamack

Depuis son arrivée en provenance du Castres Olympique, le demi de mêlée a remporté six titres, sans compter les nombreuses distinction individuelles. Mais le Stade Toulousain ce n’est pas seulement Antoine Dupont ! L’effectif est rempli de grands noms et la liste ne fait que s’allonger, avec toujours plus de jeunes talents qui explosent au plus haut niveau. Mais Toulouse c’est également Romain Ntamack ouvreur titulaire aux côtés de son capitaine, qui poursuit d’ailleurs l’héritage laissé par son père Émile et son oncle Francis.

États-Unis, Australie ou Japon après Toulouse ?

Mais cet héritage Ntamack, avec d’ailleurs également le petit-frère Théo qui est arrivé en équipe première, peut-il s’arrêter un jour ? Dans un entretien organisé avec L’Équipe, l’ouvreur qui a prolongé jusqu’en 2028 a laissé entendre que la tentation pourrait venir de l’étranger ! « En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien » a confié Romain Ntamack, visiblement attiré par les destinations exotiques. « Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) ».