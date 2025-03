Antoine Dupont, le gros coup de pression

Pierrick Levallet

Gravement blessé au genou contre l’Irlande, Antoine Dupont a pu assister au sacre du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations. Le Stade toulousain sera toutefois privé du demi de mêlée de 28 ans pour plusieurs mois. Jack Willis a alors mis un coup de pression à son équipe pour essayer de combler rapidement le vide laissé par la blessure d’Antoine Dupont.

Sacré champion du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a toutefois été privé d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 28 ans s’est gravement blessé au genou face à l’Irlande, et manquera donc plusieurs mois de compétition. Le Stade toulousain devra ainsi trouver un moyen de remplacer la star française. Jack Willis s’est d’ailleurs permis d’envoyer un coup de pression à son équipe pour essayer de combler rapidement le vide laissé par la perte d’Antoine Dupont.

«Il nous faut être stratégiques»

« Antoine, c’est quelqu’un qu’on ne remplace jamais. Un levier de motivation ? Ces réactions sont généralement immédiates, on a vu celle du XV de France, ce sont des rebonds rapides, émotionnels, mais cette énergie finit par se dissiper. Les internationaux l’ont vécu, ils ont pu se ressourcer, désormais il nous faut être stratégiques sur notre développement vers la fin de saison. On ne peut pas la construire seulement sur l’émotion » a d’abord expliqué le troisième ligne aile anglais dans des propos rapportés par Actu Rugby.

«Aucune équipe au monde ne peut remplacer un joueur comme Antoine»

« Nous devrons être à notre meilleur niveau, tactique et technique, et pour cela faire les efforts nécessaires. Aucune équipe au monde ne peut remplacer un joueur comme Antoine, mais j’espère que nous pourrons gagner les points de pourcentage qu’il faut pour combler le vide qu’il laisse. On ne peut pas se permettre de regarder si loin au risque de s’éparpiller et de perdre de vue le court terme » a ensuite ajouté le joueur de 28 ans. Le message est passé.