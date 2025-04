Gros recrutement, le PSG annonce «un top joueur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du Stade Rennais pour 60M€, Désiré Doué est en train de s'imposer comme l'une des nouvelles stars offensives du club francilien. Et les membres du vestiaire du PSG ne tarissent pas d'éloges à son encontre, surtout après sa nouvelle performance XXL de samedi contre Le Havre.

Mais où s'arrêtera Désiré Doué avec le PSG ? En difficulté durant ses premiers mois passés au Parc des Princes en début de saison, le jeune attaquant devait prendre le temps de digérer son gros transfert de 60M€ en provenance du Stade Rennais. Mais depuis plusieurs semaines, le jeune crack de 19 ans est intenable et enchaine les performances XXL, comme ce fut le cas samedi avec une nouvelle victoire du PSG contre Le Havre (2-1) et nouveau but au compteur pour Doué, son 13e de la saison (pour 12 passes décisives, en 45 matchs toutes compétitions confondues).

« Vraiment un top joueur »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kang-In Lee s'est d'abord montré très élogieux à l'encontre de Désiré Doué : « C’est un excellent joueur, il nous aide beaucoup, il marque beaucoup, fait beaucoup de passes décisives, c’est vraiment un top joueur », a indiqué le milieu offensif sud-coréen du PSG.

Enrique, grand fan de Doué

De son côté, en conférence de presse, Luis Enrique s'est également enflammé pour son numéro 14 : « Désiré Doué joue bien dans toutes les positions. C’était une épreuve du feu. Contre Rennes, il avait joué comme pivot, et là il devait prioriser la sécurité au moment de faire des passes, et il a marqué un but merveilleux. C’est un joueur remarquable de très haut niveau, très ambitieux. Avoir des joueurs comme ça, c’est un plaisir pour moi », assure l'entraîneur espagnol du PSG. Désiré Doué fait donc plus que jamais l'unanimité et s'impose comme la belle pioche du dernier mercato estival.