Mbappé : Une discussion secrète fuite dans la presse

Pour le Stade Malherbe de Caen, il n'y a plus d'espoir. Humilié à domicile par Martigues, le club détenu par Kylian Mbappé est relégué en National. Un résultat inadmissible pour le Maire de Caen qui a pris la parole dans la presse. Mais Aristide Olivier n'a pas attendu cette prise de parole pour s'adresser à la direction actuelle.

Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir. Le Stade Malherbe de Caen a perdu tout espoir de maintien en Ligue 2 suite à sa lourde défaite face à Martigues vendredi soir. L’arrivée de Michel Der Zakarian n’a pas eu l’effet escompté, certainement car la décision a été prise trop tardivement. Propriétaire à 80 % du club normand, Kylian Mbappé va devoir certainement mettre la main à la poche pour sauver cette formation, qui bénéficie d'un grand soutien populaire, mais aussi répondre à la crainte des supporters.

Le coup de pression au clan Mbappé

Le joueur du Real Madrid et son entourage ont, en tout cas, reçu le message de la part d’Aristide Olivier. Le Maire de Caen s’est entretenu avec Ziad Hammoud, propulsé président du SM de Caen après le rachat de l’équipe par Kylian Mbappé en juillet dernier. Dans les colonnes de Ouest-France, il en a dit plus sur les discussions avec la direction.

« Il faudra viser la montée directe »

« Évidemment qu’à l’intersaison, il faudra poser les choses rapidement maintenant qu’on sait qu’on jouera à l’échelon inférieur. Quand on est dernier et qu’on fait une saison comme cela, ce n’est pas par hasard. Il y a forcément des raisons et il faudra se poser les bonnes questions pour rebondir. Au bout d’un quart d’heure (à 0-2 pour Martigues), je me suis penché vers le président (Ziad Hammoud) et je lui ai dit qu’il faudra viser la montée directe. C’est tout ce que je souhaite » a confié le Maire de la ville dans un entretien accordé au média normand.