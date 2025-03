Antoine Dupont suivi, changement d’équipe en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Médaillé d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont pourrait servir de modèle à l’un de ses jeunes coéquipiers du XV de France. Jérôme Daret, l’ancien sélectionneur des Bleus du rugby à 7, n’a pas caché son intérêt pour Louis Bielle-Biarrey, qui ferait à ses yeux « une belle option » pour les prochains JO de 2028.

Coup d’arrêt pour Antoine Dupont. Victime d’une rupture totale du ligament croisé du genou droit lors du match contre l’Irlande, la star du Stade Toulousain va s’absenter plusieurs mois, lui qui venait pourtant de conclure une grande année 2024, avec notamment le sacre olympique avec l’équipe de France de rugby à 7. Une trajectoire qui pourrait donner des idées à un autre phénomène du XV de France.

« Une belle option pour la France en 2028 »

Après Antoine Dupont, c’est Louis Bielle-Biarrey qui pourrait provisoirement changer d’équipe et se mettre au rugby à 7. Telle était déjà l’idée de Jérôme Daret, l’ancien sélectionneur des Bleus, pour les Jeux olympiques de Paris 2024. « C’est un joueur qu’on regardait beaucoup, qu’on avait envie de faire venir à l’époque, révèle-t-il dans un entretien accordé au Parisien. Les contraintes de notre championnat ont fait qu’il n’a pas pu s’y essayer plus jeune. Mais s’il s’y intéresse, vu les qualités qu’il a, ça peut être une belle option pour la France en 2028 si le sélectionneur du moment le souhaite. »

Dupont ne fermait pas la porte à un retour

Verra-t-on Louis Bielle-Biarrey à Los Angeles dans trois ans ? L’épopée vécue par Antoine Dupont pourrait donner des idées au phénomène tricolore. Son aînée n’avait d’ailleurs pas voulu totalement écarter l’idée de retrouver l’équipe de France de rugby à 7 en 2028 : « Quand on sort de Jeux olympiques que l’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans ».