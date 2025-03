XV de France : Antoine Dupont, le départ est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été opéré avec succès lundi à Toulouse. Et le demi de mêlée des Bleus, qui a diffusé un message rassurant sur ses réseaux sociaux mardi après l'intervention, aurait d'ailleurs quitté l'hôpital dans la foulée.

En déplacement sur la pelouse de l'Irlande le 8 mars dernier dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (victoire 27-42 des Bleus), le XV de France avait subi une très grosse perte avec la sortie sur blessure d'Antoine Dupont en première période. Le verdict n'avait pas mis longtemps avant d'être officialisé par le joueur lui-même, 24h plus tard sur son compte Instagram : Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, et sera donc éloigné des pelouses pour une durée estimée entre 8 et 9 mois.

Dupont a déjà quitté la clinique

Antoine Dupont a donc été opéré en début de semaine à la clinique Médipôle de Toulouse, et le capitaine du XV de France a d'ailleurs indiqué via une story Instagram que l'intervention s'était bien déroulée : « Merci pour vos messages », a-t-il notamment écrit. L'heure est donc désormais à la rééducation pour la star du rugby français, qui ne s'est pas éternisée pour son hospitalisation. Comme l'annonce La Dépêche dans une information relayée par Le Parisien, Antoine Dupont a quitté la clinique mardi.

« Il souffre »

Le 13 mars dernier, en conférence de presse, Fabien Galthié s'était confié sur la douleur intense ressentie par le capitaine du XV de France : « On a perdu notre capitaine, un joueur charismatique, même au-delà de notre équipe (…) Antoine est avec nous mais il souffre. Il y a des blessures au genou qui font très, très mal et c'est ce qu'il est en train de vivre. Il est en soins. Son combat, c'est supporter la douleur. Il en est là ». En attendant de connaitre la date de son retour sur les terrains, Dupont a donc quitté l'hôpital et se prépare désormais à mener un autre combat, celui du retour au plus haut niveau face à la blessure.