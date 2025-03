Fâché, Mbappé balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n’a pas sa langue dans sa poche. Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison n’a pas vraiment pris la parole sur des sujets forts de société ces derniers temps comme cela avait pu être le cas par le passé. Cependant, pour La Sexta, le capitaine de l’équipe de France a assuré qu’il communiquera comme bon lui semblera sa pensée aux moments propices. Explications.

Prodige du football français devenu transfert tricolore le plus cher de l’histoire (180M€), puis champion du monde, capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est bâti une renommée internationale. Recruté au Real Madrid l’été dernier par le biais de son statut d’agent libre, Mbappé s’est souvent fait remarqué pour ses prises de positions.

«Il y a des choses qui lui plaisent, d’autres qui lui font de la peine, qui le fâchent»

Que ce soit dans la presse ou par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé ne s’est jamais bridé concernant ses idées et son besoin de s’exprimer lorsqu’il était nécessaire de le faire à ses yeux tant pour des sujets de société, de discrimination ou de sport. Comme tout homme, il estime d’avoir le droit de communiquer ses opinions. « Je suis un homme normal avant d’être footballeur, un homme qui vit sa vie, qui voit ce qui se passe, il y a des choses qui lui plaisent, d’autres qui lui font de la peine, qui le fâchent… ».

«Je donne mon opinion avec les valeurs que j’ai»

En interview pour La Sexta, Kylian Mbappé est allé plus loin en évoquant la communication de ses opinions tranchées grâce à ses « bonnes valeurs ». « Au final, je donne mon opinion avec les valeurs que j’ai et qui selon moi sont bonnes pour moi et pour le monde ». Le ton est donné.