Antoine Dupont à Paris : La grosse frayeur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après la grosse déception de la Coupe du Monde 2023 avec le XV de France, Antoine Dupont avait décidé de rebondir à Paris quelques mois plus tard en disputant les JO 2024 en rugby à 7. Une nouvelle expérience très effrayante aux yeux du demi de mêlée des Bleus comme en témoigne son ancien sélectionneur Jérôme Daret. Mais Dupont a surmonté ses peurs...

C'est un fait, le XV de France abordait la Coupe du Monde 2023 sur ses terres avec de très grandes ambitions. Avec un effectif très prometteur emmené par le talentueux Antoine Dupont, les Bleus avaient tout pour aller au bout de la compétition et enfin rafler le premier sacre mondial de leur histoire, mais ils ont finalement été éliminés dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud (29-28). Et Antoine Dupont semble avoir mis beaucoup de temps à digérer cette désillusion avec le XV de France...

Dupont aux JO de Paris après l'échec du Mondial

Quelques mois après cette Coupe du Monde, la France organisait également les JO de Paris 2024 avec la présence de l'équipe de France de rugby à XII. Et Jérôme Daret, son sélectionneur de l'époque, dévoile dans les colonnes du Parisien comment il a réussi à convaincre Antoine Dupont de faire partie de cette belle aventure : « Ça se passe à la Nuit du Rugby de 2021. Nous, on vient de rater la qualification pour les JO de Tokyo (battus par l’Irlande). Là, je me retrouve à discuter avec Guillaume Gille (sélectionneur de l’équipe de France de handball), tout juste champion olympique, et Antoine Dupont rentre dans la salle. Guillaume me dit : pourquoi tu ne sollicites pas des joueurs comme ça ? Je lui dis que c’est complexe. Il me répond : ça se trouve, il a envie de faire les JO. Je lui dis : c’est pas con. Donc, je vais le voir, je lui pose la question, mais Antoine me répond qu’il est concentré sur la Coupe du monde. Je lui réponds : OK, on en reparlera quand tu seras champion du monde », explique Daret, qui a finalement réussi à convaincre Antoine Dupont de faire partie de l'aventure olympique à l'été 2024.

« Il avait des craintes, des peurs »

Mais la star du XV de France avait abordé ce changement majeur en rugby à XII pour les JO avec une certaine frayeur comme en témoigne Jérôme Daret : « Il avait besoin d’oxygène, de sortir de sa zone de confort. Antoine avait des craintes, des peurs. Je n’en avais aucune. Je savais que le standard du joueur était largement adapté à notre jeu. Il fait une action toutes les 45 secondes à XV, là où en Top 14 c’est une toutes les 90 en moyenne pour les autres joueurs. Nous à 7, c’est tous les 26 secondes. Donc il n’était pas très loin ». Et l'histoire a donné raison à Antoine Dupont, qui a été sacré champion olympique à Paris.