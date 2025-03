Zidane : Michou l'a volé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Neveu de Zinedine Zidane, Driss Zidane sera présent à la Kings League. En effet, il a été sélectionné au 3ème tour par Michou, intégrant ainsi son équipe Génération 7. Un joueur qui était visiblement très courtisé, à commencer par l'équipe d'AmineMaTué, où Samir Nasri a dégoûté de s'être fait chiper Zidane par Michou.

C'est dimanche prochain que la 1ère journée de la Kings League France aura lieu. Alors que la draft a dernièrement eu lieu, on sait désormais quels sont les différents effectifs. On peut ainsi retrouver certains noms connus et c'est le cas de Driss Zidane, neveu de Zinedine Zidane. Celui-ci a été choisi au 3ème tour de la Draft par Michou. Direction donc l'équipe Génération 7, au grand dam de certains.

« Michou n'a pas une mauvaise équipe »

Alors que Driss Zidane va donc représenter les couleurs de Michou, l'équipe F2R, présidée par AmineMaTué, Samir Nasri et Jérémy Ménez l'a mauvaise. A commencer par l'ancien joueur de l'OM, très proche du neveu de Zinedine Zidane. En effet, sur Twitch, Nasri a balancé : « Michou a Driss (Zidane) et Clément (Goguet). Franchement, il n'a pas une mauvaise équipe. (...) Driss Zidane ? Bien sûr qu'il a volé ».

« Il nous l'a pris »

« Vous voulez qu'on rentre dans les débats ? Il a volé. C'est notre ami, il faisait partie du staff, il était partout. Il nous l'a pris. Il a cassé l'accord qu'il y avait », a poursuivi Samir Nasri. La rencontre entre Génération 7 et F2R promet.