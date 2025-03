Antoine Dupont se transforme en danseur, l’incroyable annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont a vécu un été de rêve en 2024. Le joueur a été sacré champion olympique à la maison, à Paris, avec ses coéquipiers du rugby à sept. Dès le début de la compétition, ce groupe constitué par Jérôme Daret est entré dans le cœur du public en affichant une incroyable légèreté, mais aussi leur incroyable talent en danse.

Champion olympique à Paris, Antoine Dupont a été l’un des grands hommes des Jeux. Meilleur joueur du monde en rugby à 15, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été l’un des grands artisans de cette victoire et a laissé éclater son bonheur sur la pelouse du Stade de France. Acclamé par le public, il avait, avec ses coéquipiers, montré ses talents de danseur. L’idée de la chorégraphie a été initiée par Jérôme Daret, sélectionneur de cette équipe de France.

Le secret derrière la danse des Bleus

« Moi, j’ai découvert cet univers par ma femme, qui a été danseuse. Pour notre mariage, on a fait un flashmob. Chacun avait fait l’effort d’apprendre la chorégraphie, ça a créé une énergie positive de dingue sur la piste. Après, je me suis rendu compte qu’au rugby, des équipes, comme les Samoa, s’en servaient dans leur échauffement, ou avaient cela dans leur culture. Mais la danse, c’est aussi la culture française. Le Moulin Rouge, c’est le temple du féminisme à la française, et il y a une exigence et une rigueur dingue » a-t-il lâché au Parisien.

« Ça a révélé des leaders »

Mais comme indiqué par Daret, cette initiative avait un but bien précis. « J’ai voulu que les joueurs se fabriquent une bulle d’énergie avec ça. Ça les fait travailler ensemble, sur le mapping (le placement dans un espace), ça leur permet de se créer de nouvelles émotions, et de chasser les pensées parasites. On a beaucoup travaillé dessus avec la chorégraphe Laure Bontaz. Ils se sont approprié le truc petit à petit, certains tentaient des acrobaties. Ça a révélé des leaders » a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France à sept.