OM - De Zerbi : Grosse explication en interne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne reste que sept matchs à disputer d’ici à la fin de la saison, l’OM est en pleine crise de résultats, après avoir concédé une troisième défaite consécutive samedi face à Reims (3-1). Afin de provoquer une réaction chez ses joueurs, Roberto De Zerbi a alors modifié ses entraînements et organisé des discussions en tête-à-tête avec certains.

En s’inclinant samedi à Reims (3-1), l’OM a permis à l’AS Monaco de lui passer devant au classement et à ses poursuivants de se rapprocher. Les Olympiens n’ont désormais plus que deux points d’avance sur le cinquième, le LOSC, et voient leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions menacée.

Plusieurs discussions organisées par De Zerbi avec ses joueurs

Une réaction est donc attendue dès dimanche lors de la réception de Toulouse et en ce sens, Roberto De Zerbi a décidé de casser la routine de ses joueurs. Comme indiqué par RMC Sport, l’entraîneur de l’OM a modifié le contenu de ses séances, avec un volume de travail plus élevé.

Pour l’OM, le problème est avant tout mental

Roberto De Zerbi a également organisé plusieurs discussions avec ses joueurs, aussi bien en tête-à-tête que par petits groupes, afin d’être sûr que tout le monde a bien conscience de l’importance et des enjeux des prochains matchs. Au sein de l’OM, on est persuadé que le problème est avant tout mental. Certains joueurs se seraient vus trop beaux, estimant que la qualification pour la Ligue des champions serait acquise sans trop de problèmes, ce qui est loin d’être le cas.