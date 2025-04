Le PSG a signé plus fort que Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désiré Doué brûle les étapes à une vitesse folle. A seulement 19 ans et pour sa première saison sous le maillot du PSG, l'ailier a délivré son équipe en inscrivant un but magistral face à Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions ce mercredi soir (3-1). Après la rencontre, les commentaires ont été dithyrambiques.

Désormais, Désiré Doué n’est plus un remplaçant de luxe ou un espoir du club. Non, le joueur du PSG appartient bien au présent. Malgré ses 19 ans, l’ailier n’a pas le temps. Sur les terrains, ses accélérations et ses dribbles peuvent laisser penser à un certain gamin de Bondy, mais c’est bien avec Neymar que la ressemblance est la plus frappante. Comme indiqué par Bertrand Latour, mais aussi Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club, Doué a quelque chose de profondément brésilien dans son jeu.

Nasri sous le charme de Doué

« Il a commencé à 16 ans, et il avait déjà des fulgurances à Rennes, il était exceptionnel. Là, il travaille avec un entraîneur de top niveau, il est dans un effectif et un plan de jeu où on essaye de le mettre dans les meilleures conditions pour faire parler ses qualités. Et ses qualités, il les a. S’il s’appelle "Douéninho", et qu’on me dit que c’est un Brésilien, j’y crois dur comme fer » a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur Canal + après la victoire du PSG face à Aston Villa. Une rencontre au cours de laquelle Doué a inscrit le but de l’égalisation sur une magnifique frappe qui a atterri dans la lucarne d’Emiliano Martinez.

« Même Benzema n’était pas aussi rapide »

Et dire qu’il y a encore un an, Doué se trouvait en Bretagne, loin de l’Europe et de la Ligue des champions. Mais en l’espace de quelques mois, l’ailier s’impose comme la future star du football français, mais aussi européen. Cette progression fulgurante laisse pantois Daniel Riolo, qui n’a pu s’empêcher d’établir une comparaison avec Karim Benzema parti à 21 ans au Real Madrid. « Doué, qui a passé une année avec un club médian de Ligue 1 et qui est un acteur fort de quart de finale de Ligue des champions, ça va vite. Même Benzema n’était pas aussi rapide » a-t-il lâché sur le plateau de l’After Foot sur RMC.