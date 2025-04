Le PSG sur TF1, coup de théâtre avec DAZN !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG sur TF1 ou M6 ? Cela pourrait devenir réalité. Les deux chaînes seraient entrés en négociation avec DAZN pour acquérir des matches de la première édition de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. Titulaire des droits, DAZN se montrerait loin d'être fermé.

Dans un peu plus d’un mois, la Coupe du monde des clubs débutera. Critiquée par l’ensemble des joueurs, cette compétition mise en place par la FIFA fait actuellement l’objet d’une intense bataille en coulisses entre les diffuseurs. En France, les droits sont détenus par DAZN, mais deux chaînes sont entrés en négociations avec le diffuseur.

TF1 a sollicité DAZN

Selon les informations de L’Equipe, il s’agirait de TF1 et de M6, intéressé par la compétition où le PSG représentera les couleurs françaises. Les discussions se poursuivent et une première avancée aurait été observée.

Une première proposition est lâchée

Titulaire des droits, DAZN serait prêt à rétrocéder seulement deux rencontres : le premier match du PSG face à l’Atlético et la finale, qui aura lieu MetLife Stadium (New Jersey), le 13 juillet à 18 heures. Pas de quoi rassasier les deux chaînes, qui en espèrent plus. Une décision est attendue dans les prochains jours, mais une diffusion en clair d’une partie de la compétition ne serait plus impossible.