PSG : Une star va remplacer Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Luis Enrique peut compter sur un Ousmane Dembélé en feu, réalisant la meilleure saison de sa carrière sous le maillot du PSG, quelques mois après le départ de Kylian Mbappé. L’ancien attaquant du Barça totalise pour l’heure 32 buts et peut espérer faire mieux que la nouvelle star du Real Madrid.

Arrivé dans la capitale à l’été 2023, Ousmane Dembélé est devenu la nouvelle arme fatale du PSG depuis quelques mois, enchaînant les buts après avoir été pointé du doigt pour son manque d'efficacité. Les critiques sont désormais de l’histoire ancienne pour l’international français, totalisant 32 réalisations en 40 rencontres.

Plus qu’un but avant d’éclipser Mbappé

Face à Aston Villa, Ousmane Dembélé sera encore attendu et pourrait même détrôner Kylian Mbappé qui, avec huit buts, est l’un des quatre seuls joueurs de l'histoire du PSG à avoir fait mieux que l’ailier tricolore en Ligue des champions. Ce dernier totalise 7 réalisations en Coupe d’Europe cette saison avant le quart de finale contre les Villains, devancé pour l’heure par Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 2013-2014), George Weah (8 buts, 1994-1995), Edinson Cavani (8 buts en 2016-2017) et donc Kylian Mbappé (8 buts en 2020-2021 et 2023-2024).

Ousmane Dembélé peut faire encore mieux

Avec 32 buts sur l’ensemble de la saison, l’ancien du FC Barcelone peut également espérer faire mieux que Kylian Mbappé sur ses années parisiennes, le capitaine des Bleus ayant inscrit 39 buts en 2018-2019 et en 2021-2022, 42 buts en 2020-2021, 41 buts en 2022-2023 et 44 buts en 2023-2024.