Kylian Mbappé : La nouvelle histoire d'amour au PSG !

L'été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG et suite à ce départ au Real Madrid, on s'inquiétait pour le club de la capitale. Mais voilà que cela n'aurait été finalement qu'un mal pour un bien que de perdre le capitaine de l'équipe de France. En effet, désormais, l'équipe de Luis Enrique joue mieux sans Mbappé et sa cote de popularité ne fait que grimper.

Longtemps critiqué à travers l'Europe, le PSG est aujourd'hui apprécié par beaucoup. En effet, le jeu fourni par la formation de Luis Enrique séduit tout le monde. Ce n'était pourtant pas gagné il y a quelques mois avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Mais en l'absence du désormais joueur de Carlo Ancelotti en Espagne, les joueurs du PSG se sont visiblement libérés et on a pu assister à la naissance d'une équipe.

« Le nouveau PSG séduit particulièrement les amateurs de foot »

Tout roule aujourd'hui pour le PSG et sa cote de popularité explose. Une histoire d'amour débloquée visiblement par le départ de Kylian Mbappé comme expliqué au Parisien par Émile Leclerc, directeur d’études chez Odoxa : « C’est l’équipe en elle-même qui est appréciée. Les Français aiment la combativité, la mentalité, la cohésion de l’équipe, le niveau technique et la tactique de Luis Enrique. Le nouveau PSG par rapport aux années précédentes séduit particulièrement les amateurs de foot ».

« Quand il reposait sur un joueur, le PSG agaçait »

« On en a un peu terminé du bling-bling. Il y a un vrai collectif. Quand il reposait sur un joueur, le PSG agaçait. On le voyait avec l’image de Kylian Mbappé qui, au fil du temps, s’est dégradée à Paris. Tout était fait pour un ou deux joueurs. Là, on a une équipe. Ce n’est pas uniquement le résultat qui est aimé mais la manière de jouer », a-t-il poursuivi sur ce PSG apprécié sans Mbappé.