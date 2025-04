Neymar et Messi l'ont traumatisé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery s'apprête à affronter le PSG en Ligue des Champions. Il y a quelques années d'ailleurs, l'Espagnol était aux commandes du club de la capitale. C'est d'ailleurs lui qui était sur le banc de touche lors de la remontada face au FC Barcelone de Lionel Messi et Neymar. Un épisode qui a marqué Emery à jamais.

Le PSG en a connu des désillusions en Ligue des Champions. Mais bien évidemment, la plus grande de toutes reste la remontada de 2017 face au FC Barcelone. Vainqueur 4-0 à l'aller, Paris s'écroule totalement au Camp Nou (6-1) face à Lionel Messi, Neymar et Sergi Roberto, auteur du but qui a crucifié le PSG et surtout Unai Emery, alors entraîneur parisien.

« Il n'a jamais pu tourner la page »

Pour Unai Emery, cette remontada vécue avec le PSG reste donc un traumatisme. Pour L'Equipe, un proche de l'Espagnol a confié : « C'était tellement énorme qu'il n'a jamais pu tourner la page. Il sait aussi que s'il avait remporté cette confrontation, ça aurait tout changé sur son image et son bilan à Paris, il n'aurait pas eu ce poids à supporter ».

« Un vrai traumatisme »

Le monde s'est ainsi écroulé à Barcelone pour le PSG. Un dirigeant parisien a par ailleurs expliqué sur cette désillusion : « Ç'a été un vrai traumatisme. Pendant un mois, au moins, le club était en dépression. Cette humiliation nous a poursuivis longtemps ».