PSG : Un champion du monde à Paris, l’avertissement

Sacré champion du monde en 2022 avec l’Argentine, Emiliano Martinez sera forcément scruté de près ce mercredi au Parc des Princes lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Connu pour ses provocations, le joueur de 32 ans n’en reste pas moins un gardien dangereux.

Le quart de finale aller de Ligue des champions opposant le PSG et Aston Villa au Parc des Princes est l’occasion pour Emiliano Martinez de revenir en France, lui qui avait déjà reçu un accueil très houleux la saison dernière lors d’un match contre le LOSC en Conférence League. Le sacre de l’Argentine, et les provocations du portier dans la foulée, n’ont pas été oubliés par le public français qui ne manquera pas de lui faire savoir ce mercredi soir.

« Il est impressionnant »

Mais Emiliano Martinez n’est pas qu’un provocateur et reste un gardien redoutable, remportant à deux reprises le titre du trophée Lev Yachine, récompensant le meilleur portier du monde. « On adore détester Martinez mais c’est un sacré bon gardien, confie dans Le Parisien Jean-Luc Arribart, commentant la Premier League pour Canal +. Il prend de la place dans le but, déjà, par son physique. J’ai eu l’occasion de le croiser plusieurs fois dans les vestiaires et il est impressionnant. Il a aussi cette confiance en lui, cette personnalité qui fait de lui un vrai leader. Il est redouté par les attaquants. »

« On a affaire à un ténor »

Guillaume Warmuz, qui regrette les écarts d’Emiliano Martinez, ne manque pas non plus de saluer ses qualités. « On a affaire à un ténor, il impose une grosse prestance, un charisme qui fait que l’impact psychologique est tellement important qu’il réussit à pousser l’attaquant à la faute », analyse l’ancien portier du RC Lens. Les joueurs du PSG sont prévenus.