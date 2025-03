Antoine Dupont, Philippe Etchebest veut le «plomber» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand amateur de rugby qu'il a d'ailleurs pratiqué à haut niveau dans sa jeunesse, le célèbre chef cuisinier Philippe Etchebest a répondu avec humour à une question sur Antoine Dupont en évoquant une solution culinaire pour stopper le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain, considéré comme le meilleur joueur du monde. Explications.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc du Tournoi des 6 Nations entre l'Irlande et le XV de France le 8 mars dernier, Antoine Dupont vient tout juste d'être opéré à Toulouse. Le capitaine des Bleus sera éloigné des terrains pendant environ 9 mois, le temps d'une longue rééducation qui s'annonce délicate pour celui qui avait déjà subi une blessure similaire durant sa carrière, en 2018. En attendant, Dupont continue de recevoir des messages de soutien... en tout genre !

Philippe Etchebest a la solution pour stopper Dupont

Invité de l'émission C à Vous sur France 5, Philippe Etchebest a été amené à évoquer le cas Antoine Dupont. Il faut dire que le célèbre chef, connu notamment pour son émission Cauchemar en cuisine sur M6, est un grand amateur de rugby et un fervent supporter de l'UBB. C'est donc fort logiquement qu'il entretient la rivalité entre son équipe de coeur et le Stade Toulousain de Dupont, concurrent direct au titre en Top 14 : « Ce que je ferais à manger à Antoine Dupont ? Un cassoulet, bah ouais, avant le match pour bien le plomber et prendre 3 points de manière efficace parce que c’est le meilleur joueur du monde », ironise Etchebest.

« Je pense à lui... »

Et après cette touche d'humour, le chef a surtout tenu à passer un message plus sérieux à Antoine Dupont suite à son opération du genou : « Je pense à lui pour sa blessure. C’est malheureux, mais grosse pensée pour lui », conclut Philippe Etchebest sur le sujet.