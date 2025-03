Antoine Dupont, le transfert qui fait parler !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de la saison et pour les plus optimistes, il ne sera de retour qu’à l’automne prochain. Un véritable coup dur pour le Stade Toulousain, qui va désormais devoir composer sans son meilleur joueur et capitaine.

Après avoir savouré son retour à XV à l’automne dernier, on va devoir faire sans Antoine Dupont pour quelques mois au moins. Victime d’une rupture des ligaments croisés avec lésions du ménisque interne et du ligament collatéral le 8 mars dernier, le capitaine du XV de France n’a pas pu terminer le Tournoi des 6 Nations. Et c’est également le cas pour sa saison en club, avec le Stade Toulousain qui est encore en course pour un doublé Top 14-Champions Cup.

« L'idée de prendre un joker pour Antoine s'est posée »

Plusieurs solutions s’offrent aux Toulousains, avec déjà Paul Graou qui devrait devenir titulaire en 9, épaulé par le Japonais Naoto Saito. Mais lors de la conférence de presse précédant la réception de la Section Paloise ce samedi, Clément Poitrenaud a reparlé de la possibilité de voir un joker médical débarquer. « On évoque toutes les possibilités. C'est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible » a expliqué le coach des arrières du Stade Toulousain. « Évidemment que l'idée de prendre un joker pour Antoine s'est posée. On est encore en discussion, en réflexion, et pour l'instant rien n'a été décidé ».

Seulement 8 jours pour tout boucler

Le problème, c’est qu’il faudra se dépêcher ! Dans le règlement instauré pour cette saison 2024/2025 de Top 14, il est stipulé que les clubs ont jusqu’au 31 mars afin de formuler une demande à la Ligue Nationale de Rugby pour recruter un joker médical. Et encore, il va falloir le trouver et boucler son arrivée très rapidement, puisque sa signature doit obligatoirement être annoncée avant le 6 avril prochain ! Le Stade Toulousain a donc seulement huit jours pour trouver le remplaçant d’Antoine Dupont, avec d’ailleurs aucune piste claire qui ne s’est pour le moment dégagée. A noter que l’option de secours serait la reconversion d’un autre trois-quart au poste de 9, avec notamment Ange Capuozzo qui a récemment posé sa candidature.