Dupont : Ntamack annonce une nouvelle catastrophe

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, Antoine Dupont s’est fait opérer et sera absent pour une durée entre huit et neuf mois, ce qui est un gros coup dur pour son club du Stade Toulousain. Mais son compère de la charnière Romain Ntamack pourrait également devoir passer sur la table d'opération pour régler quelques pépins physiques.

Beaucoup la considèrent comme l’une des meilleures charnières au monde, peut-être même la plus talentueuse du rugby français. Mais on ne verra plus Romain Ntamack et Antoine Dupont jouer ensemble, au moins jusqu’à l’automne prochain. Car le demi de mêlée a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou le 8 mars dernier, contre l’Irlande.

« J'ai connu pas mal de pépins »

Mais si Dupont ne va pas au mieux, du côté de Ntamack le physique a également été un problème régulier au cours de sa jeune carrière. « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer » a confié l’ouvreur toulousain, dans L’Equipe. « Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou ».

« Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou »

Pour rappel, Romain Ntamack avait dû faire une croix sur la Coupe du monde 2023 à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, avant d’a nouveau déclarer forfait pour la tournée de novembre dernier à cause d’une déchirure au mollet. « Ces petits pépins me frustrent. Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais » a-t-il confié, avant d’annoncer une opération en fin de saison. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question ».