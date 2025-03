Dupont est déjà oublié, son successeur est annoncé !

Alexis Brunet

Pour toute la fin de la saison, le Stade Toulousain devra faire sans Antoine Dupont, qui s’est blessé lors du Tournoi des Six Nations et qui a dû se faire opérer d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Pour remplacer le demi de mêlée du XV de France, Ugo Mola comptera notamment sur Paul Graou.

Il y a quelques jours, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations, devant l’Angleterre, grâce à une ultime victoire contre l’Écosse. Un succès acquis, malheureusement, sans Antoine Dupont. Le capitaine français s’était blessé lors de la rencontre face à l’Irlande et il est même passé par la case opération depuis. Le Toulousain souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et il sera absent pour quelques mois.

« On n'est pas plus inquiets que ça »

Le Stade Toulousain a donc perdu Antoine Dupont jusqu’à la fin de la saison, mais cela ne provoque pas d’affolement du côté de la ville rose. Interrogé par L’Équipe, Clément Poitrenaud, l’entraîneur des trois-quarts toulousains, s'est montré confiant sur la capacité de son équipe à gagner des titres, même sans l’un de ses joueurs phares. « On est déçus, parce qu'on préférerait avoir Antoine avec nous et en pleine forme, mais on n'est pas plus inquiets que ça sur la capacité de l'équipe à répondre collectivement à cette absence. On a déjà gagné des titres sans des joueurs majeurs comme Romain (Ntamack) ou Manny (Meafou). Les mecs qui vont prendre le poste dans les prochaines semaines ont déjà beaucoup joué cette saison. »

Graou successeur de Dupont

En l’absence d’Antoine Dupont, Paul Graou devrait donc avoir plus de responsabilités au sein du Stade Toulousain. Cyril Baille ne se fait pas de soucis pour que son coéquipier remplace parfaitement le capitaine du XV de France. « Ça fait déjà un moment que Paul prouve qu'il a le niveau pour prendre le relais. Il sait que le groupe est à fond derrière lui et qu'on fera le maximum pour qu'il ait des ballons rapides et qu'il soit à l'aise sur le terrain. Bien sûr que la blessure de Toto est dure pour nous, surtout quand on voit ce qu'il nous apporte et la crainte qu'il inspire à nos adversaires. Mais c'est à nous de relever le défi et de se serrer les coudes autour de Paul et des autres 9. »