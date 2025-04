Mbappé : «Tout est faux», il annonce un énorme mensonge !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Changement de comportement pour Kylian Mbappé. Critiqué pour son manque d'implication avec l'équipe de France, le joueur du Real Madrid a affiché sa détermination lors du quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie. La FFF a d'ailleurs mis en ligne des images de Mbappé,, haranguant ses coéquipiers avant le match retour. Ancien du PSG, Jérôme Rothen peine à croire à la sincérité du joueur.

Absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé a signé son retour par une victoire face à la Croatie en Ligue des Nations. Après un match aller indigeste, les Bleus ont su relever la tête au Stade de France. Capitaine de ce groupe, le joueur du Real Madrid a tenté tout au long de la semaine de remobiliser les troupes. La FFF a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit un Mbappé combatif au milieu de ses coéquipiers.

Mbappé mis en valeur

« Moi je pense que c'est une bonne soirée pour le faire. On a vu ce qu'on pouvait faire contre eux en seconde mi-temps (à l'aller), les ingrédients qu'on pouvait mettre. Et surtout là on est à la maison. Il faut emmener tout le monde avec nous. C'est une bonne soirée pour que tout le monde reparte avec nous. On sait quel est le vrai objectif de cette équipe. C'est d'être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça » avait confié Mbappé avant le quart de finale retour.

« Tout est anticipé »

Mais pour Jérôme Rothen, la FFF a usé de ce moyen pour éteindre les polémiques sur Mbappé et mettre en valeur sa tête d’affiche. « Je le critique parce qu’il manque de sincérité, tout est faux dans ce qu’il fait. Et là, il est en train de se refaire une image parce qu’il n’a pas voulu s’excuser, faire de mea-culpa. Donc il est arrivé en forçant le truc. Maintenant, j’ai du mal avec ces documentaires, ces insides sur des choses préméditées. Ça se voit S’ils avaient perdu, ils n’auraient jamais sorti cette scène. Tout est anticipé. Pourquoi sur le match, il a sans cesse haranguer la foule ? Il ne l’a jamais fait » a déclaré l’ancien du PSG sur RMC.