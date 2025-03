Deschamps contacté pour un poste à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité du CFC ce dimanche soir, Rudi Garcia a reconnu avoir contacté Didier Deschamps avant de devenir le sélectionneur de la Belgique afin de prendre des conseils sur ce poste inconnu pour lui. L’ancien coach de l’OM et de l’OL en a profité pour afficher son admiration envers le sélectionneur tricolore.

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps fait figure de modèle pour les jeunes sélectionneurs qui se lancent. C’est le cas de Rudi Garcia qui, après des passages du côté du LOSC, de l’AS Roma ou encore de l’OM, a pris les rênes de la Belgique en janvier dernier. Avant de débuter cette nouvelle aventure, le Français a notamment contacté Didier Deschamps.

Deschamps contacté par Garcia

« Je lui ai demandé conseil. A lui, à Walid Regragui. Pour qu’ils me confirment ce que je pensais du poste de sélectionneur, a confié Rudi Garcia ce dimanche, dans le Canal Football Club. Et ils m’ont confirmé que oui, on n’a pas beaucoup de temps pour travailler, on parlait du jeu offensif ou pas d’une équipe, mais quand vous avez deux séances pour le premier match, je ne parle pas de la France mais de moi, et une séance pour préparer le deuxième, il faut inculquer ses principes de jeu aux joueurs assez rapidement, mais généralement ils sont très intelligents, ce sont les meilleurs du pays donc tout va bien. »

« Deschamps est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète »

Rudi Garcia a par ailleurs tenu à saluer le passage de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. « Je pense que c’est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète, quand on gagne en France une Coupe du monde, qu’on fait la finale quatre ans après, voilà. Je dis ça car il a été beaucoup critiqué et je me suis beaucoup énervé devant ma télé ou mes journaux, à lire ce qui pouvait être dit sur l'un des meilleurs coachs, et il est Français », a expliqué l’ancien du LOSC. Deschamps quittera ses fonctions après le Mondial 2026.