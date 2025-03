«Une bonne soirée», l'annonce cash de Mbappé dans son intimité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France sortait d'une sale soirée à Split le 20 mars avec une défaite contre la Croatie sur le score de 2 buts à 0. L'occasion pour le capitaine Kylian Mbappé de livrer un discours à cœur ouvert au vestiaire de Didier Deschamps afin de relancer la locomotive lors du quart de finale retour de Ligue des nations trois jours plus tard. Mission réussie.

Après une défaite surprise en terres croates la semaine dernière (2-0), l'équipe de France avait fort à faire afin de renverser la tendance au Stade de France le dimanche 23 mars dernier. Après l'hommage rendu au retraité international Olivier Giroud, les Bleus emmenés par leur capitaine Kylian Mbappé ont trouvé la faille dans l'arrière-garde de la sélection croate.

«Il faut qu’on emmène tout le monde avec nous»

Grâce à Michael Olise sur coup franc, à Ousmane Dembélé puis à une séance de tirs au but réussie, l'équipe de France a validé son billet pour le Final Four de la Ligue des nations en juin prochain. Avant la rencontre, Kylian Mbappé avait pris la parole après le discours du sélectionneur Didier Deschamps. Des images partagées par Téléfoot ce dimanche. « Les gars, juste un truc, le coach a parlé, moi je pense qu’aujourd’hui c’est une bonne soirée. C’est une bonne soirée pour le faire. On a vu la deuxième mi-temps contre eux. Je pense qu’on a vu ce qu’on pouvait faire, les ingrédients qu’on pouvait mettre. Et surtout là, on est à la maison. Comme il a dit le coach, il faut qu’on emmène tout le monde avec nous. Je pense que c’est une bonne soirée pour que tout le monde reparte avec nous ».

«Ils passent en rampant, on leur fait passer une soirée de merde»

Le capitaine de l'équipe de France se montrait cash, arrêter de donner de la matière aux observateurs qui peuvent occasionnellement parler négativement des performances tricolores avec en ligne de mire... une troisième étoile pendant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. « On voit qu’il y a beaucoup de trucs, les gens ils parlent… On sait quel est l’objectif de cette équipe, le vrai objectif c’est d’être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça. Et aujourd’hui, je pense que c’est une bonne soirée pour avoir un match référence. On est tous avec la même idée, qu’on peut le faire. Mais c’est leur rentrer dedans. Mais qu’on gagne ou pas, qu’on leur fasse sentir, même s’ils passent, ils passent en rampant, on leur fait passer une soirée de merde ».