Zidane - Deschamps : Le clash qui fait parler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En clash depuis maintenant plusieurs années avec Didier Deschamps dont il a pourtant été le coéquipier pendant de longues années en équipe de France, Christophe Dugarry adopte-t-il cette position en raison de sa grande amitié avec Zinedine Zidane ? Pierre Ménès a évoqué le sujet sur sa chaine Youtube.

Ce n'est plus un secret pour personne, les relations entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont loin d'être au beau fixe. Le clash entre les deux ex-coéquipiers de l'équipe de France a éclaté il y a maintenant plusieurs années, Dugarry ayant régulièrement dézingué le sélectionneur national pour ses choix tactiques. Et sa grande amitié avec Zinedine Zidane pose question...

Une position pro-Zidane pour Dugarry ?

Zinedine Zidane étant déjà pressenti pour venir reprendre le flambeau de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France en 2026, faut-il voir un forme de copinage de la part de Christophe Dugarry quand il s'en prend régulièrement au sélectionneur des Bleus ? Pierre Ménès a été interrogé à ce sujet sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Pas besoin d’être copain avec Zidane... »

Et Ménès, lui-même très critique envers les choix de Deschamps, répond sur les attauqes répétées de Dugarry : « Je pense que t’as pas besoin d’être copain avec Zidane pour avoir du mal à supporter le jeu que produit Deschamps à la tête des Bleus », estime l'ancien consultant du Canal Football Club.