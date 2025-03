Zidane : «J’irai après», l'anecdote lâchée par un ancien de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur de Thiago Motta sur le banc de la Juventus, Igor Tudor était présenté ce jeudi en conférence de presse. Pour illustrer les valeurs du club italien, l’ancien entraîneur de l’OM a alors donné des anecdotes datant de l’époque où il était encore un jeune joueur de la Vieille Dame, avec Zinédine Zidane et Alessandro Del Piero.

Arrivé l’été dernier en provenance de Bologne, Thiago Motta n’est déjà plus l’entraîneur de la Juventus. Les Bianconeri ont décidé de profiter de la trêve internationale pour changer d’entraîneur et ont porté leur choix sur Igor Tudor. Passé par la Lazio en deuxième partie de saison dernière après son départ de l’OM à l’issue de l’exercice 2022-2023, le technicien croate était présenté ce jeudi en conférence de presse.

L'anecdote de Tudor avec Zidane à la Juventus

Un club qu’Igor Tudor connaît bien puisqu’il y a joué pendant près de 10 ans entre 1998 et 2007. Pour illustrer les valeurs de la Juventus, le Croate a donné plusieurs anecdotes, notamment une impliquant Zinédine Zidane. « J'avais 20 ans, un jour j'arrive dans le vestiaire et Zizou est là. Zidane ! Je ne sais plus qui était allongé sur le lit pour les thérapies, mais quand ce joueur est parti, c'était mon tour. Du coin de l'œil, je vois Zizou, alors je m'écarte pour le laisser se faire soigner en premier. Mais lui m'attrape et me dit : "Non, c'était ton tour d'abord, j'irai après" », a déclaré l’ancien entraîneur de l’OM.

« Voilà deux belles histoires qui montrent l'humilité qu'ont les gens ici »

Igor Tudor en a donné une deuxième, cette fois-ci avec Alessandro Del Piero : « Une autre anecdote sympathique est celle où, après une séance d'entraînement, je me suis débarrassé de mes chaussettes et les ai jetées. Del Piero s'approche et me dit : "Non, s'il te plaît, plie les chaussettes parce que sinon Roméo, vous savez tous qui est Roméo, doit les ranger pour toi. Pourquoi tu fais ça ? Ça ne coûte rien, tu les plies et tu les mets là." Voilà deux belles histoires qui montrent l'humilité qu'ont les gens ici. »