Deux gros renforts à l’OM, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Reims ce samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’OM va pouvoir compter sur Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer. Le premier avait été préservé lors du quart de finale retour de Ligue des Nations de l’équipe de France, tandis que le second avait manqué le Classique contre le PSG.

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives avant la trêve internationale, lors de la réception du RC Lens (0-1) et face au PSG (3-1), l’OM se déplace à Reims samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. En pleine course à la Ligue des champions, les Olympiens doivent reprendre leur marche en avant afin de conserver leur seconde place au classement.

Rabiot et Bennacer disponibles contre Reims

En ce sens, les nouvelles sont rassurantes concernant Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer. Ce dernier, absent de dernière minute contre le PSG en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, est resté à Marseille pendant la trêve. L’international français quant à lui a disputé le quart de finale aller de Ligue des Nations entre l’équipe de France et la Croatie, avant d’être préservé pour le retour en raison d’une blessure au mollet.

Murillo et Hojbjerg encore absents

Comme indiqué par L'Équipe, Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer sont tous les deux aptes pour la rencontre entre l’OM et le Stade de Reims samedi. Roberto De Zerbi devra en revanche se passer d’Amir Murillo et Pierre-Emile Hojbjerg, tous les deux absents avant la trêve et avec qui le staff marseillais ne veut pas prendre de risque.