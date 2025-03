Incroyable, une arme à feu utilisée à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pascal Olmeta a connu de nombreux clubs au cours de carrière. Celui qui était gardien a notamment évolué à l’OM entre 1990 et 1993. Une période au cours de laquelle Eric Di Meco était son coéquipier et il a assisté à des choses assez folles. Ça a notamment été le cas lors de l’utilisation d’une arme à feu par Olmeta.

Pour Var Matin, Eric Di Meco a raconté certains de ses souvenirs comme joueur de football, notamment lorsqu’il était à l’OM. Sur la Canebière, il a notamment côtoyé un certain Pascal Olmeta, un gardien connu pour son grain de folie. C’est ainsi que Di Meco a assisté à des scènes folles impliquant un « calibre ».

« Sortir son calibre et tirer en l’air »

« Le joueur le plus dingue ? Pascal Olmeta. Je l'ai vu arriver un jour à l'entraînement, sortir son calibre et tirer en l'air, comme ça. Il venait à moto, même si c'était interdit, et une fois, pareil: sur l'autoroute, il a sorti son calibre et il a braqué Basile Boli, qui roulait tranquillement au volant de sa voiture. Evidemment, Basile ne l'a pas reconnu avec son casque, et il a eu la peur de sa vie », a ainsi fait savoir Eric Di Meco.

« Sir Alex Ferguson est tombé amoureux de lui »

L’ancien de l’OM a ensuite ajouté sur Pascal Olmeta : « Au jubilé de Canto à Manchester, il sortait jusqu'aux trente mètres, il dribblait des mecs, il taclait... Sir Alex Ferguson est tombé amoureux de lui et depuis, il s'est mis en quatre pour être présent lors des matchs que Pascal organise pour son association ».