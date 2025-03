«Corruption» à la télévision, le craquage qui effraie l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La tension montait de semaine en semaine à Marseille au sujet des décisions arbitrales. De quoi crisper de plus en plus les hauts décideurs de l’OM y compris le président. Pablo Longoria craquait fin février en criant à la corruption dans le championnat français. Un coup de gueule dans lequel il ne se reconnaît pas avec le recul.

Le 22 février dernier, l’OM coulait à l’Abbé Deschamps. Sur la pelouse d’Auxerre, suite notamment à un carton rouge écopé par Derek Cornelius, l’Olympique de Marseille signait sa deuxième défaite concédée contre le club bourguignon cette saison (3-1 et 3-0 pendant la phase aller). Le corps arbitral décevait une nouvelle fois l’organigramme du club marseillais . De quoi engendrer une colère noire de Pablo Longoria.

«Ce n'est pas une image que j'aime voir de moi»

Dans les couloirs de l’Abbé Deschamps, grâce à des images captées par le diffuseur principal de la Ligue 1 DAZN sur les caméras de surveillance du stade, Pablo Longoria criait à la « corruption » dans un « championnat de mer** ». Des propos pour lesquels il s’excusait auprès de l’AFP seulement 48 heures plus tard. Au micro de la Cadena SER, le président de l’OM, suspendu pour 15 matchs, a fait son mea culpa regrettant une telle perte de contrôle de sa part. « Ce n'est pas une image que j'aime voir de moi. Je suis très critique envers moi-même ».

«Je ne me reconnais pas»

Pendant l’émission El Larguero de la radio espagnole, Pablo Longoria a avoué avoir été effrayé par cette facette qui est l’opposé de sa personnalité et qui s’est exprimée à un moment délicat émotionnellement parlant. « Je ne me reconnais pas. Quand certaines choses dépendent d'éléments extérieurs, il faut avoir confiance dans le système. Et là, ce n'est pas le cas. La perte de confiance est ce qui s’est reflété ce soir-là ».