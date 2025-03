OM : Nouveau clash sorti de nulle part ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après son gros début de saison à l'OM, Mason Greenwood traverse depuis quelque temps une période beaucoup plus compliquée sur le plan sportif avec un rendement décevant. Et l'attitude de l'attaquant anglais irait même jusqu'à crisper certains de ses partenaires dans le vestiaire de l'OM...

L'OM avait déboursé pas moins de 30M€ + un gros pourcentage à la revente l'été dernier pour recruter Mason Greenwood (23 ans) en provenance de Manchester United. L'attaquant anglais a réalisé un gros début de saison et comptabilise 16 buts et 3 passes décisives en 28 matchs. Et pourtant, il pose aujourd'hui problème à l'OM.

Greenwood, le malaise

En effet, Greenwood se retrouve désormais sous pression en ayant perdu sa place de titulaire indiscutable à l'OM, et étant mis sous pression par Roberto De Zerbi qui n'hésite plus à le tacler en conférence de presse. La raison ? Son manque d'investissement au quotidien et ses récentes performances, qui l'ont donc conduit à démarrer les deux derniers matchs de l'OM sur le banc.

Certains joueurs de l'OM énervés ?

Et L'EQUIPE apporte une nouvelle précision de taille sur ce malaise Mason Greenwood en indiquant qu'en plus de Roberto De Zerbi, certains joueurs de l'OM commenceraient également à être très irrités par l'attitude de l'attaquant anglais. Ambiance...