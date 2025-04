PSG - Al-Khelaïfi : Gros mensonge, il annule tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le numéro de Complément d’enquête diffusé sur Nasser Al-Khelaïfi continue de faire parler. Et pour cause, Bernard Caïazzo, ancien président de l’ASSE, a révélé avoir été coupé au montage alors qu’il défendait le président du PSG. Fabien Touati, journaliste de France 2 qui a réalisé cette enquête, met ainsi les choses au claire.

La semaine dernière, Complément d'enquête diffusait un nouveau numéro consacré à Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, Bernard Caïazzo regrettait que son témoignage ait été coupé au montage alors qu'il défendait le président du PSG. Une réaction qui a évidemment fait parler, mais Fabien Touati, journaliste de France 2 qui a réalisé cette enquête, révèle que l'ancien président de l'ASSE ne tenait pas les mêmes propos en "off" qu'au moment de l'interview.

L'explication tombe pour Caïazzo

« On m’avait dit qu’il connaissait très bien Nasser al-Khelaïfi. Évidemment on m’en avait parlé. Il y a deux raisons qui expliquent qu’on ne l’a pas mis dans le documentaire. La première c’est que moi je l’avais interrogé dans un premier temps sur la crise des droits TV. On était au mois de novembre et à ce moment-là on n’avait toujours pas récupéré l’archive et il n’y avait pas la crise qui a explosé trois mois plus tard. Cette interview-là, sur l’aspect droits TV était totalement obsolète parce qu’on abordait des thèmes qui, trois mois plus tard, ont été complètement retournés par l’actualité », explique le journaliste de France 2 au micro de l’After Foot sur RMC.

«Quand on s’est mis en "on", tout de suite c’est devenu beaucoup plus policé»

« Ensuite avec Bernard Caïazzo, on s’était vu quelques semaines avant l’interview. Et comme je fais avec chacun des persos qui témoignent, on échange et je vois ce qu’il a à dire en interview pour voir si c’est intéressant et s’il y a de la matière. Effectivement, il était très intéressant sur ce qu’il me racontait sur le personnage Nasser ainsi que son influence, le lien avec l’émir ou pourquoi il se comportait comme ça et ses réseaux. Un témoignage positif envers Nasser al-Khelaïfi mais il y avait de la matière et du relief. Mais quand on s’est mis en "on", tout de suite c’est devenu beaucoup plus policé. Tout ce qu’on s’était dit quelques semaines plus tôt, avait disparu. Donc c’est un choix éditorial mais d’abord, pour les droits TV, malheureusement c’est l’actualité qui nous a poussé à ne pas le mettre et ensuite sur le personnage Nasser il n’y avait pas vraiment de sel pour pouvoir l’exploiter », ajoute Fabien Touati.