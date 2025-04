Real Madrid - PSG : Le grand match sur La Chaîne L'Equipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, La Chaîne L'Equipe réalise des cartons d'audience avec le biathlon, mais également avec le football. Diffuseur officiel de la Coupe du Roi, la chaîne gratuite performe et avait même réalisé à son record grâce au Clasico durant la Super Coupe d'Espagne. Un exploit d'autant plus que le PSG jouait en même temps sur DAZN. Et ce mardi, La Chaîne L'Equipe va une nouvelle fois faire s'affronter le PSG et le Real Madrid.

Grâce au biathlon, La Chaîne L'Equipe réalise des scores très impressionnants en terme d'audience. Néanmoins le record est tombé grâce à un match de Super Coupe d'Espagne dont la chaîne gratuite est le diffuseur officiel.

Le Real permet à la Chaîne L'Equipe de cartonner

Le 12 janvier dernier, le Clasico remporté par le FC Barcelone contre le Real Madrid (5-2) permettait effectivement à La Chaîne L'Equipe de réaliser son record 1,3 million de téléspectateurs en moyenne, et même un pic à 1,7 millions de téléspectateurs. Un exploit d'autant plus important que le PSG jouait en même temps, contre l'ASSE, sur DAZN.

Le PSG encore en face du Real Madrid

Et ce mardi soir, c'est un nouveau match Real Madrid - PSG qui sera proposé à la télévision. Et pour La Chaîne L’Equipe diffuse à 21h30 la demi-finale retour de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et la Real Sociedad, alors qu'un peu plus tôt, le PSG dispute lui-aussi une demi-finale, celle de la Coupe de France face à Dunkerque. La Chaîne L'Equipe espère donc rééditer l'exploit en réalisant une meilleure audience que le PSG. Mais cette fois-ci, ce sera très compliqué puisque la rencontre face au club de Ligue 2, dont le coup d'envoi sera donné à 21h10, est diffusée sur France 2, une chaîne accessible à tous, contrairement à DAZN. Autrement dit, le PSG et le Real Madrid vont se livrer un match à distance ce mardi soir.