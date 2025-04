Luis Enrique : L’histoire d’amour inattendue !

Pierrick Levallet

Après sa large victoire sur la pelouse de l’ASSE ce week-end (1-6), le PSG a rendez-vous pour une place en finale de la Coupe de France ce mardi. Le club de la capitale affronte Dunkerque, et la rencontre devrait être assez spéciale pour Luis Enrique. Le coach espagnol va retrouver Adrian Ortola, avec qui il a vécu une histoire d’amour inattendue au FC Barcelone.

Après la trêve internationale, le PSG a repris du service. Le club de la capitale s’est très largement imposé sur la pelouse de l’ASSE (1-6). Irrésistibles en ce moment, les hommes de Luis Enrique ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Ils ont désormais rendez-vous pour une place en finale de la Coupe de France ce mardi, à presque une semaine du match aller contre Aston Villa en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu affrontent Dunkerque au Stade Pierre-Mauroy. Et la rencontre promet d’avoir une saveur spéciale pour le coach du PSG.

Des retrouvailles programmées entre Luis Enrique... et Adrian Ortola !

Comme le rapporte AS, Luis Enrique va en effet retrouver Adrian Ortola ce mardi soir. Gardien de Dunkerque, le portier espagnol impressionne depuis le début de saison en Ligue 2. Les deux hommes se sont connus au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Adrian Ortola avait même conquis le coeur de Luis Enrique, qui appréciait son profil malgré la présence de Claudio Bravo et de Marc-André ter Stegen dans l’effectif.

Adrian Ortola finalement pas titulaire contre le PSG ?

Mais finalement, Adrian Ortola n’a pas réussi à s’imposer. Le gardien de but d’aujourd’hui 31 ans a multiplié les prêts au Deportivo Alavés puis au Deportivo La Corogne avant son départ du FC Barcelone en 2019. Attiré à Dunkerque l’été dernier par le directeur sportif Demba Ba, Adrian Ortola ne devrait toutefois pas être titulaire contre le PSG. En Coupe de France, c’est Ewen Jaouen (19 ans) qui a la confiance de Luis Castro.