Luis Enrique annonce un nouveau phénomène au PSG !

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique met l’accent sur la jeunesse. Le coach espagnol aime miser sur des joueurs à fort potentiel, comme Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Des éléments comme Ibrahim Mbaye peuvent donc être amenés à avoir une chance au cours des prochaines semaines, surtout que Luis Enrique apprécie le crack de 17 ans.

Ce n’est pas une nouveauté, Luis Enrique adore miser sur la jeunesse. Depuis son arrivée au PSG, le coach espagnol cherche à développer des éléments à fort potentiel, comme Warren Zaïre-Emery ou encore Désiré Doué. Dans cette optique, l’entraîneur de 54 ans souhaite pouvoir compter sur le centre de formation des Rouge-et-Bleu. Il a ainsi décidé de donner un peu de temps de jeu à Ibrahim Mbaye ce samedi contre l’ASSE. Et le Titi parisien, buteur lors de la victoire 1-6, lui a bien rendu cette confiance.

«Son attitude défensive paraît excellente»

Luis Enrique a d’ailleurs révélé être fan du crack de 17 ans. « Est-ce qu’il peut jouer contre Dunkerque et pendant les autres matchs ? Sans aucun doute. Il s'entraine depuis un an [avec nous], il a une amélioration évidente. Ce que j'aime le plus de lui, c'est son attitude. Quand il revient des U23 et U19 ou de la sélection, son attitude défensive paraît excellente, on connait déjà son attitude en attaque. C'est un pari et il faut avancer petit à petit. C'est un joueur que le club a choisi » a indiqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce lundi.

Encore du temps de jeu pour Ibrahim Mbaye ?

Reste maintenant à voir si, après l’ASSE, Ibrahim Mbaye se verra accorder quelques minutes supplémentaires contre Dunkerque ce mardi. Il avait déjà disputé un peu moins d’un quart d’heure avec le PSG contre le Stade Briochin en février dernier lors des quarts de finale de la Coupe de France. À suivre...